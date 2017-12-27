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В Стрельне состоялось открытие ледового дворца
Вчера, 19:26
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ProkVad
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В Стрельне состоялось открытие ледового дворца

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Торжественное открытие ледового дворца детско-юношеской спортивной школы "Манеж" состоялось сегодня вечером в Стрельне.

​​В Стрельне 24 января состоялось торжественное открытие ледового дворца детско-юношеской спортивной школы "Манеж".

Объект был возведён по заказу комитета по строительству. Строительно-монтажные работы на объекте были начаты ещё в декабре 2016 года, а разрешение на ввод получено 27 декабря минувшего года, сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

"Крытый каток с искусственным льдом подходит как для проведения учебных тренировок и соревнований, так и для массового катания на коньках. Комплекс занимает территорию в 2,2 га на территории Петродворцового района. Оснащен ледовой ареной с трибунами, залами аэробики и силовой подготовки, вестибюлем с помещением охраны, гардеробом, санузлами, душевыми, помещениями для сушки одежды, массажным кабинетом", - гласит сообщение Игоря Албина в Telegram.

На открытии в Стрельне присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

После торжественной части, воспитанники детско-юношеской спортивной школы сыграли товарищеский мачт по хоккею. Так жители Петродворцового и соседних с ним районов получили в пользование новый спортивный объект.

Фото: Telegram / Игорь Албин 

 

 

 

 

 

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Теги: албин , каток , полтавченко , спортивный комплекс , стрельна , хоккей
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

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