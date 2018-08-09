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В Стрельне сгорел пассажирский автобус

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Он не подлежит восстановлению.

На Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Примерно около 77 дома по Санкт-Петербургскому шоссе сгорел автобус, который ехал по маршруту Автово - Ломоносов. По предварительным данным, гореть начал двигательный отсек, находящийся в полуприцепе автобуса. Водитель и пассажиры пытались самостоятельно потушить возгорание огнетушителем, но безуспешно. 

Автобус довольно серьезно повредило огнем и он не подлежит восстановлению. О пострадавших пока что нет никакой информации.

Ранее мы сообщали, что в Сясьстрое подожгли памятник Ленину.

Видео: Piter.TV

 

Теги: автобус , пожар , стрельна
Категории: Лента новостей Происшествия

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