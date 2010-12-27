В Сясьстрое подожгли памятник Ленину

Перед этим его обложили покрышками.

В Волховском районе Ленинградской области неизвестные осквернили памятник Ленину. Об этом сообщается в группе "Подслушано Сясьстрой".

В ночь на 8 августа неизвестные обложили монумент покрышками и подожгли их. Через полчаса возгорание ликвидировал пожарный расчет Сясьского ЦБК. После поджога оказалась повреждена табличка и правая рука Владимира Ильича. Директор сясьстройского МКУ "Городская служба" сказал, что частично от сажи памятник очистили, но пока что не понятно, откуда взять деньги на реставрацию.

Поджигателей пока что не нашли, в социальной сети идут жаркие споры: кто-то осуждает такой поступок и называет сделавших это вандалами, кто-то поддерживает правонарушителей.

В июле выборгскому художнику подожгли автомобиль.

Фото: Подслушано Сясьстрой/ ВК