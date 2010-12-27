Выборгскому художнику подожгли автомобиль

Выборгскому 3D-художнику неизвестный мужчина на велосипеде поздно ночью поджог автомобиль. Художник затрудняется ответить зачем это было сделано, ведь врагов у творческого человека никогда не было. Приметы у преступника две: он был одет в шапку и рабочие перчатки.

Утро пятницы совсем не задалось для известного 3D-художника из Выборга, Алексея Поплавского. В 3 часа 20 минут Алексею пришлось срочно прерывать сон и бежать на улицу, чтобы своими глазами увидеть, как горит его автомобиль. Произошло все по адресу ул.Садовая, д. 4. Машину удалось потушить до того момента, как ей был нанесен непоправимый ущерб, но ремонт транспортному средству предстоит дорогостоящий.

Сам Алексей рассказывает, что за несколько минут до пожара, к автомобилю подъехал мужчина на велосипеде. Из особых признаков: на нем была шапка и рабочие перчатки. Неизвестный гражданин некоторое время провозился около машины, после чего раздался хлопок и из под капота вырвалось пламя. Возгорание, как и мужчину, его спровоцировавшего, заметили соседи. Только вот опознать не смогли.

Алексей утверждает, что у него нет врагов, он не участвовал ни в каких конфликтах и перепалках, а с соседями поддерживает дружеские отношения. Художник удивлен и затрудняется сказать, кому могла помешать его машина.

Езжу как старик, никого не трогаю, конфликтов не было. Тачка не самая крутая. Я не знаю, кто это мог быть. - Алексей Поплавский

Потому на своей странице в социальной сети Алексей просит помощи у выборжан.

Если кто то обладает информацией об этом человеке, прошу сообщить мне. Вознаграждение гарантируется! - Алексей Поплавский, на своей странице ВК

Чтобы оказать помощь пострадавшему художнику или предоставить любую информацию о происшестви, с ним можно связаться через страницу ВКонтакте (Леха Поплавский) или по телефону, который также указан на странице.