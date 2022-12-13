Возбуждены 17 уголовных дел по эпизодам мошенничества.

В Ставропольском крае разоблачили масштабную схему с фиктивными ДТП. Об этом сообщили в ФСБ России и Следственном комитете.

Отмечается, что в период с декабря 2020-го по октябрь 2021 года группа мошенников, в которую входили порядка 30 человек, инсценировала ДТП, оценивала стоимость ремонта и направляла выплатные дела в "Росгосстрах" и другие страховые компании. Те выплачивали компенсации, но не знали о фиктивности ДТП.

После одного из подозрительных случаев банда была разоблачена. По делу задержаны три человека, один из которых пытался пересечь границу на пропускном пункте Верхний Ларс. По информации ФСБ, возбуждены 17 уголовных дел по эпизодам мошенничества.

Ранее ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинского нацизма, готовившего теракт.

Видео: ФСБ России