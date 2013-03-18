В момент аварии в служебной машине находились три человека.

В Ставропольском крае грузовик снес машину ДПС с двумя полицейскими. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. Уточняется, что в момент аварии в служебном транспорте находились два инспектора и молодая девушка, чью машину остановили для проверки. Машина была припаркована на обочине дороги. Для представителей закона удар оказался неожиданным.

Из помятого автомобиля инспекторы смогли выбраться самостоятельно. В ДПС рассказали, что чудом никто не пострадал. В момент столкновения с грузовиком из легкового автомобиля вылетела девушка, но после она тоже смогла самостоятельно встать на ноги.

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей.