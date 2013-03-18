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В Ставропольском крае грузовик снес машину ДПС с двумя полицейскими
Сегодня, 11:36
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lesjasap

В Ставропольском крае грузовик снес машину ДПС с двумя полицейскими

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В момент аварии в служебной машине находились три человека.

В Ставропольском крае грузовик снес машину ДПС с двумя полицейскими. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. Уточняется, что в момент аварии в служебном транспорте находились два инспектора и молодая девушка, чью машину остановили для проверки. Машина была припаркована на обочине дороги. Для представителей закона удар оказался неожиданным.

Из помятого автомобиля инспекторы смогли выбраться самостоятельно. В ДПС рассказали, что чудом никто не пострадал. В момент столкновения с грузовиком из легкового автомобиля вылетела девушка, но после она тоже смогла самостоятельно встать на ноги. 

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Теги: дпс, регионы, ставрополье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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