  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:14
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале

0 0

СК РФ рассказал подробности о криминальном эпизоде, произошедшем 27 декабря.

Судбная инстанция заключила под стражу четверых молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы. Местные жители из Александровского округа Ставропольского края попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как станцевали на мемориале "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн". Этот инцидент произошел днем 27 декабря в селе Грушевском. Фигуранты расследования сначала включили музыку, а затем исполнили национальный танец. В текущий момент молодые люди проходят по уголовной статье за осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц.

Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, заключены под стражу.

пресс-служба регионального СК РФ

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном.

Фото и видео: Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Теги: арест, осквернение мемориала, следственный комитет, ставрополье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии