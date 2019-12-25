Меры примут, если ситуация ухудшится.

В понедельник, 23 ноября, в Совфеде заявили о возможности ужесточения ограничительных мер в двух столицах. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на сенатора и заслуженного врача России Владимира Круглого.

По словам Круглого, новые ограничения вступят в силу, если ситуация с заболеваемостью ухудшится. Сенатор уточнил, что при ужесточении мер нужно соблюдать баланс, чтобы не навредить экономике. Кроме того, все решения принимаются на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 3000 человек.

Фото: Piter.TV