Подросток в Брянске пытался взорвать железную дорогу после общения в чате знакомств

Кураторы убедили юношу, что он помогает следствию ловить преступников.

В Брянске 17-летнего юношу обвинили в покушении на диверсию после попытки подрыва железнодорожного полотна. Поводом для преступления стало общение с девушкой в чате знакомств, сообщил ТАСС.

В апреле подросток познакомился с девушкой в интернете, которая активно рассказывала о себе и отправляла ему свои фотографии. В какой-то момент она отправила парню ссылку и он оказался на сайте, похожем на "Госуслуги".

После этого переписка с девушкой пропала, а юноше позвонила некая Анна, представившаяся специалистом службы безопасности по личным данным. Она выведала у подростка персональную информацию о нем и его семье, а затем заявила, что для предотвращения утечки нужуно выполнять задания.

В первых числах мая молодой человек в роли курьера поехал в Брянск, где нашел схрон с рюкзаком и собрал самодельное взрывное устройство. После этого он ночью отправился на железную дорогу. Там он установил бомбу на рельсах и попытался ее активировать, но у него не получилось.

Сообщается, что все это время юноша думал, что помогает правоохранителям в поимке опасных преступников. В настоящее время молодой человек находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что школьница попыталась поджечь патрульный автомобиль на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)