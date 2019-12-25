В Совфеде заявили, что объем фонда серых зарплат превышает 10 триллионов рублей ежегодно

В Совете Федерации заявили, что объем фонда серых зарплат превышает 10 триллионов рублей ежегодно. С заявлением выступил глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, пишет ТАСС.
Он отметил, что около 30-40% трудящихся в России получают "серую" заработную плату. Это порядка 25 миллионов человек.
Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно.
Анатолий Артамонов, сенатор
Из-за этого федеральный бюджет теряет около трёх миллиардов рублей.
Ранее в Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году.
Фото: pixabay.com
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