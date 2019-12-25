В Совфеде заявили, что объем фонда серых зарплат превышает 10 триллионов рублей ежегодно

Порядка 25 миллионов человек в РФ получают серую заработную плату.

В Совете Федерации заявили, что объем фонда серых зарплат превышает 10 триллионов рублей ежегодно. С заявлением выступил глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, пишет ТАСС.

Он отметил, что около 30-40% трудящихся в России получают "серую" заработную плату. Это порядка 25 миллионов человек.

Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно. Анатолий Артамонов, сенатор

Из-за этого федеральный бюджет теряет около трёх миллиардов рублей.

Ранее в Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году.

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