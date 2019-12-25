В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году

Пенсию также проиндексируют ветеранам боевых действий и всем категориям инвалидов.

В Совете Федерации рассказали об индексации пенсий в 2021 году. С заявлением в "Парламентской газете" выступила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По её словам, с 1 февраля 2021 года пенсию неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% - что в полтора раза превышает инфляцию. Бибикова подчеркнула, что в среднем пенсия будет увеличиваться на одну тысячу рублей.

Пенсию также проиндексируют ветеранам боевых действий и всем категориям инвалидов. Уровень индексации будет зависеть от из индекса потребительских цен за 2020 год. Сейчас это 3,8%.

Ранее россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребенка.

Фото: pixabay.com