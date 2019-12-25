В Совфеде сообщили об угрозах с Украины в адрес сенатора Климова

Имена угрожавших уже установлены.

В Совете Федерации сообщили об угрозах с Украины в адрес сенатора Андрея Климова, главы комиссии по защите госсуверенитета России. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на члена Совфеда Ольгу Ковитиди.

Так, в адрес председателя нашей комиссии поступают угрозы убийством со стороны Украины. Ольга Ковитиди, член Совета Федерации

По её словам, имена угрожавших уже установлены.

Сам Климов рассказал, что угрожавшие пока прячутся от правоохранительных органов РФ. Он считает, что когда-нибудь они "всё равно выйдут на поверхность".

Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках.

Фото: Piter.tv