Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Глав силовых министерств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о формировании правительства, о прокуратуре внешней разведке. Эти поправки должны ввести в законодательство нормы, введённые в Конституцию в ходе голосования в июне-июле. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Всего глава государства внёс восемь законопроектов в Государственную думу. Поправки в закон о правительстве прописывают новую процедуру формирования кабинета министров. Глава правительства, его заместители и ключевые министры (кроме министров силовых кабинетов) назначаются президентом после согласования с Госдумой. Кандидатуру премьер-министра будет предлагать президент, а вице-премьеров — уже глава кабмина.

Глав силовых министерств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Ранее ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса.

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