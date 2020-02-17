Кто-то лишился работы, а кто-то получил устный выговор.

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах. Лица, превысившие должностные полномочия летом 2019 года, были наказаны. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев "ТАССу".

Ответственных привлекли к уголовной ответственности. Это касается тех росгвардейцев, которые нарушили права и свободы граждан во время разгона акции. Многие также понесли наказания дисциплинарного порядка. Отдельных представителей правопорядка пришлось уволить . По мнению Бондарева, В МВД провели большую работу по данному мероприятию. Однако сенатор уверен, что в большинстве действия силовиков во время акции протеста были адекватными и законными.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники Росгвардии отчитались о работе в рождественские праздники.

Видео: YouTube/Главное управление Росгвардии по г. Москве, МВД России