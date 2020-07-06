В Совфеде прокомментировали слова о скором присоединении Донбасса к России. С заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, РФ не рассматривает вопрос о присоединении ДНР и ЛНР, однако сенатор считает, что эти регионы могут помочь наладить отношения между Москвой и Киевом.
Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины.
Владимир Джабаров, сенатор
Он отметил, что Украина сейчас считает данные территории чужими. Так Джабаров отреагировал на слова бывшего премьера и председателя Совета министров ДНР Александра Бородая.
Российский сенатор напомнил, что, согласно Минским соглашениям, территории ДНР и ЛНР должны получить особый статус. При этом в Кремле считают, что в данных республиках живут русскоязычные люди, которые называют себя русскими по национальности и по духу. При этом как субъекты РФ их не рассматривают.
Джабаров отметил, что граждане самопровозглашённых республик всё чаще задаются вопросом: "а по пути ли нам с такой Украиной?"
Ранее мы писали, что экс-премьер ДНР уверен, что скоро Донбасс войдет в состав России.
Видео: МИД России
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