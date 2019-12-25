Средства ФНБ позволяют начать экспериментальную программу.

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных. С инициативой выступил Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он направил соответствующее письмо помощнику президента России Максиму Орешкину.

Кутепов считает, что выплата фиксированной суммы поможет россиянам поддерживать уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода занятий и социального статуса. По мнению сенаторы, мера по повышению пособия по безработице до максимальных значений в период пандемии оказалась недостаточной. Даже если прибавить к нему дополнительные выплаты для детей.

Все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни. Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совфеда

Он считает, что средства ФНБ позволяют начать экспериментальную программу по выплате базового дохода гражданам, оставшимся без работы. Сенатор подчеркнул, что мера может вызвать мультипликативный эффект — увеличение доходов в бюджет от стимулирования государством потребительского спроса.

Ранее мы писали, что Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты.