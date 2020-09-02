Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Получить субсидии смогут более трёх миллионов человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей в возрасте от трёх до семи лет в августе. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.

Размер пособия равен половине от прожиточного минимума в регионе — это около 5,5 тысяч рублей. Суммы варьируются от субъекта к субъекту.

Получить субсидии смогут более трёх миллионов человек.

Отметим, что первый раз подобные выплаты россияне получили 1 июня — в связи с пандемией коронавируса. Для получения субсидии граждане должны подать заявление через сайт госуслуг.

Ранее правительство выделило 22 млрд медикам и соцработникам.

Видео: kremlin.ru