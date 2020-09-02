Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей в возрасте от трёх до семи лет в августе. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.
Размер пособия равен половине от прожиточного минимума в регионе — это около 5,5 тысяч рублей. Суммы варьируются от субъекта к субъекту.
Получить субсидии смогут более трёх миллионов человек.
Отметим, что первый раз подобные выплаты россияне получили 1 июня — в связи с пандемией коронавируса. Для получения субсидии граждане должны подать заявление через сайт госуслуг.
Ранее правительство выделило 22 млрд медикам и соцработникам.
Видео: kremlin.ru
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