В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами

Сенаторы внесли ряд рекомендаций для правительства.

В Совете Федерации предложили оборудовать общежития вузов изоляторами. Постановление спикеры верхней палаты парламента приняли на круглом столе, посвященном мере поддержки студентов. Эксперты рекомендуют правительству и вузам в условиях распространения инфекции предусмотреть специальные помещения для зараженных. Также кабинету министров рекомендовано обеспечить льготный проезд к месту учебы при изменении формата обучения. Вузы при этом должны быть подключены к качественному интернету с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

Принять меры для обеспечения качественного подключения к сети интернет всех образовательных организаций высшего образования, в том числе с использованием механизмов ЧГП в отношении телекоммуникационных компаний текст документа

Сенаторы советуют правительству изучить вопрос о внедрении национальной системы автоматизированного контроля за организацией экзаменационного процесса или тестирования в формате онлайн. Переход к прокторингу обусловлен необходимостью использования дистанционного формата и электронного обучения.

В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте.

Фото: Piter.tv