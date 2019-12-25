Елена Перминова. прокомментировала заявление Алексея Кудрина о падении показателей российской экономики.

В Совете Федерации оценили показатели спада российской экономики из-за пандемии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала первый заместитель главы комитета СФ по бюджету Елена Перминова. Парламентарий отметила, что в 2020 году из-за распространения коронавируса падение экономики может составить не более 2-3 процентов. Она добавила, что для более негативных сценариев нет оснований.

Думаю, для таких негативных сценариев нет оснований. Экономика работает, государство оказывало и продолжает оказывать серьезную поддержку наиболее пострадавшим отраслям экономики, малому и среднему бизнесу Елена Перминова, российский сентор

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году падение российской экономики составит 4,5 процента. В Совете Федерации заметили, что правительство предпринимает ограничительные меры, но не вводит режим локдауна, поэтому сильного падения экономических показателей быть не должно.

Фото: Piter.tv

