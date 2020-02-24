В Совфеде рассказали об изменении размера пенсии

Россиянам объяснили, в каких случаях ожидать прибавки или уменьшения размера выплаты.

Заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала об изменении размера пенсии. Об этом пишет "Парламентская газета".

Она отметила, что размер пенсии может уменьшиться, только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку. В случае ошибки размер получаемой пенсии может измениться в большую сторону.

Также Бибикова напомнила, что размер пенсии может быть увеличен, если есть надбавка на нетрудоспособного иждивенца. После достижения им совершеннолетнего возраста надбавка снимается. Размер фиксированной выплаты удваивается, а, следовательно, и увеличивается пенсия у пенсионера, достигшего 80-летнего возраста.

Сенатор напомнила о норме, которая действует в России с 2010 года. Согласно ей неработающий пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимума. Если пенсия со всеми дополнительными выплатами получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.

Ранее власти Украины предупредили о снижении пенсий.