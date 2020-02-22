Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Ситуацию объяснила замминистра соцполитики страны Наталья Ненюченко.

В будущем пенсия большинства украинцев может быть снижена. Что на это повлияло, рассказала заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.

Она рассказала, что в настоящее время пенсию ниже прожиточного минимума получает большая часть населения страны (82,7% пенсионеров). Размер ее едва достигает 4 тысяч гривен, что эквивалентно 10,5 тысячам рублей. Это является ключевой проблемой, которая требует решения.

Отмечается, что только 5% украинцев принимали участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Кроме того, на размер пенсии в Украине влияют ограниченные ресурсы солидарной пенсионной системы и большой долей теневой занятости населения страны. Это может повлиять на размер пенсий в ближайшем будущем.

Ранее мы сообщали о том, что украинский суд позволил принудительно привести экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.

Видео: YouTube / Channel 4 News, Channel 4, CBC News The National_2