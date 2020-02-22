Власти Украины предупредили о снижении пенсий

В будущем пенсия большинства украинцев может быть снижена. Что на это повлияло, рассказала заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
Она рассказала, что в настоящее время пенсию ниже прожиточного минимума получает большая часть населения страны (82,7% пенсионеров). Размер ее едва достигает 4 тысяч гривен, что эквивалентно 10,5 тысячам рублей. Это является ключевой проблемой, которая требует решения.
Отмечается, что только 5% украинцев принимали участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Кроме того, на размер пенсии в Украине влияют ограниченные ресурсы солидарной пенсионной системы и большой долей теневой занятости населения страны. Это может повлиять на размер пенсий в ближайшем будущем.
Ранее мы сообщали о том, что украинский суд позволил принудительно привести экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.
Видео: YouTube / Channel 4 News, Channel 4, CBC News The National_2
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