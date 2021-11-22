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В Совфеде исключили использование российской армии в Донбассе

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Зампредседателя СФ считает, что страны Запада специально нагнетают ситуацию вокруг Украины.

Вооруженные силы РФ никогда не использовались и не будут задействованы в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Россия ни разу "не использовала свои ВС, чтобы захватить чужую территорию".

В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала – ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины.

Константин Косачев, зампредседателя СФ

Он подчеркнул, что страны Запада специально нагнетают ситуацию вокруг Украины. Это делается для того, чтобы привязать к себе Киев и оттолкнуть от России ее соседей, включая ей дружественные Белоруссию и Казахстан. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять Минские договоренности.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, константин косачев
Категории: Новости России, Лента новостей,

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