В Совфеде исключили использование российской армии в Донбассе

Зампредседателя СФ считает, что страны Запада специально нагнетают ситуацию вокруг Украины.

Вооруженные силы РФ никогда не использовались и не будут задействованы в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Россия ни разу "не использовала свои ВС, чтобы захватить чужую территорию".

В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала – ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины. Константин Косачев, зампредседателя СФ

Он подчеркнул, что страны Запада специально нагнетают ситуацию вокруг Украины. Это делается для того, чтобы привязать к себе Киев и оттолкнуть от России ее соседей, включая ей дружественные Белоруссию и Казахстан.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять Минские договоренности.

Видео: Youtube/Россия 24