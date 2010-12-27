В Совете Федерации заявили, что новые санкции США никак не повлияют на Россию

В свою очередь американцы уверены, что они уничтожат РФ.

В Совете Федерации прокомментировали создание очередных санкций США против России. Первый заместитель председателя по международным делам Владимир Джабаров отметил, что они никак не повлияют на нашу страну и ее жителей. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Напомним, американские сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса США пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии". Документ вводит новые ограничения для российских политиков и крупных бизнесменов. Сенаторы отметили, что новые санкции будут настолько сокрушительными и жестокими, что уничтожат Россию.

При этом американцы могут отменить санкции, но при одном условии. Это случиться только в том случае, если Россия прекратит кибератаки, перестанет вмешиваться в избирательный процесс США и изменит политику в Сирии и на Украине.

В свою очередь Джабаров заявил, что это всего лишь "голубые мечты, как демократов, так и республиканцев". По его словам, им не суждено сбыться.

Ранее мы писали, что новые санкции приведут к коллапсу отношений между Турцией и США.

Фото: pixabay.com