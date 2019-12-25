Там пропишут порядок введения самоизоляции в регионах.

В Совете Федерации предлагают прописать в законе понятие "самоизоляция". С инициативой выступил комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Поправки должны быть внесены в закон о защите территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Предполагается, что там пропишут порядок введения самоизоляции в регионах на законодательном уровне. Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова рассказала агентству "РИА Новости" о том, что поправки вызваны нынешней ситуацией с пандемией коронавируса. По её словам, всю длинную традиционную законотворческую процедуру в данном случае не проходили, потому что это угрожало бы здоровью и безопасности россиян.

Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы. Ирина Рукавишникова, первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству

Ранее мы писали, что Петербург второй день подряд бьет антирекорд по самоизоляции.