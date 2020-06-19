Она говорит об обязательности исполнения решений ЕСПЧ.

В Совете Европы рекомендовали России не принимать одну из поправок в Конституцию. С заявлением выступила Веницианская комиссия, которая специализируется на конституционном праве.

Она призвала Российскую Федерацию не принимать поправку, которая даёт Конституционному суду объявлять решения ЕСПЧ не подлежащими исполнению.

Это противоречит обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека. цитата из доклада

Комиссия рекомендует исключить данную поправку из статьи 79 главного закона РФ или переформулировать её.

Ранее мы писали, что Совет Европы изучит обновленную Конституцию России.

Видео: YouTube / Council of Europe