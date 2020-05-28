Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

О том, что за процессом внесения и принятия поправок будут следить в ПАСЕ, было объявлено 29 января.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы изучит обновленную Конституцию России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Запрос о проведении правовой экспертизы поступит в Европейскую комиссию по делам демократии. В ПАСЕ объяснили, что поводом для проверки стала петиция против поправок в Конституцию РФ, которую подписали более 200 тысяч граждан России.

О том, что за процессом внесения и принятия поправок будут следить в ПАСЕ, было объявлено 29 января.

Ранее в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ.

Видео: Youtube/Áras an Uachtaráin