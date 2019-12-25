Действия правоохранителей не отвечали принципу соразмерности, прописанному в международных стандартах.

В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович на своём сайте опубликовала письмо на имя главы российского МВД Владимира Колокольцева. В нём она указывает на нарушение прав человека в России, которые — в том числе, - связаны с работой правоохранительных органов в РФ.

Российские власти не выполнили свое обязательство по обеспечению свободы собраний. Дуня Миятович, комиссар по правам человека Совета Европы

По её словам, коронавирусные ограничения не отвечали стандартам защиты общественного здоровья. Также, отметила, Миятович, действия правоохранителей не отвечали принципу соразмерности, прописанному в международных стандартах. Комиссар задала вопросы о произвольных задержаниях мирные протестущих, а также журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.

Ранее в Евросоюзе признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин.

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