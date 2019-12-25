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В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций
Сегодня, 14:45
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matveyvn

В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций

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Действия правоохранителей не отвечали принципу соразмерности, прописанному в международных стандартах.

В Совете Европы потребовали от России объяснений из-за незаконных акций. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович на своём сайте опубликовала письмо на имя главы российского МВД Владимира Колокольцева. В нём она указывает на нарушение прав человека в России, которые — в том числе, - связаны с работой правоохранительных органов в РФ.

Российские власти не выполнили свое обязательство по обеспечению свободы собраний.

Дуня Миятович, комиссар по правам человека Совета Европы

По её словам, коронавирусные ограничения не отвечали стандартам защиты общественного здоровья. Также, отметила, Миятович, действия правоохранителей не отвечали принципу соразмерности, прописанному в международных стандартах. Комиссар задала вопросы о произвольных задержаниях мирные протестущих, а также журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.

Ранее в Евросоюзе признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин.

Фото: pixabay.com

Теги: задержания, протесты в россиии, совет европы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 15:56

Пусть лучше у себя поковыряются...

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Суязов Николай
Сегодня 15:56

Пусть лучше у себя поковыряются...

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Аноним
Сегодня 15:51

очень познавательная статья!

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Аноним
Сегодня 15:55

Очень интересная статья!

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