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В Сосновом бору бойцов Росгвардии наградили недвижимостью
Сегодня, 17:40
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lizapoluda

В Сосновом бору бойцов Росгвардии наградили недвижимостью

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В общей сложности военнослужащим вручили 108 квартир.

По информации 47channel, вручение произошло 17 ноября. Ключи передал генерал-полковник Павел Дашков. Новое служебное жилье получили носители офицерских и сержантских погон, в обязанности которых входит охрана Ленинградской атомной электростанции и НИТИ им. А.П. Александрова. Оба объекта имеют повышенное государственное значение.

Росгвардейцам выделили 25 трехкомнатных, 5 двухкомнатных и 78 однокомнатных квартир. Все они находятся в собственности у Ленинградской атомной электростанции.

Ранее мы сообщали о том, что росгвардия спасла двухлетнего ребенка в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область, росгвардия
Категории: Новости Ленинградской области,

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