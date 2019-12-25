В Сосновом бору бойцов Росгвардии наградили недвижимостью

В общей сложности военнослужащим вручили 108 квартир.

По информации 47channel, вручение произошло 17 ноября. Ключи передал генерал-полковник Павел Дашков. Новое служебное жилье получили носители офицерских и сержантских погон, в обязанности которых входит охрана Ленинградской атомной электростанции и НИТИ им. А.П. Александрова. Оба объекта имеют повышенное государственное значение.

Росгвардейцам выделили 25 трехкомнатных, 5 двухкомнатных и 78 однокомнатных квартир. Все они находятся в собственности у Ленинградской атомной электростанции.

Ранее мы сообщали о том, что росгвардия спасла двухлетнего ребенка в Петербурге.

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