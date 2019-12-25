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В Сосновом Бору закрывается отделение для больных коронавирусом
Сегодня, 12:14
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lizapoluda

В Сосновом Бору закрывается отделение для больных коронавирусом

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Сейчас в здании проводится дезинфекция.

COVID-отделение ЦМСЧ № 38 в городе Сосновый Бор законсервировали до официального начала распространения вакцины. Всех пациентов перенаправили в инфекционный стационар. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

Напомним, что в начале эпидемии отделение появилось на базе роддома. В ближайшее время палаты вернутся к прежнему назначению, а пока специалисты проводят там дезинфекцию.

Как отмечает временно исполняющий обязанности начальника больницы Михаил Давиденко, в Сосновом Бору наблюдается улучшение эпидситуации. Средний прирост заболеваемости коронавирусом в сутки – 5 человек.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: ВКонтакте / publiccmsch38

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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