В Сосновом Бору зафиксирован 651 случай COVID-19

За сутки обнаружено 2 новых носителя.

По состоянию на вечер среды, 22 июля, в Сосновом Бору зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности на территории города выявлен 651 случай. Об этом сообщила главный санитарный врач Соснового Бора Ираида Егорова.

С 16 июля прирост выздоровевших жителей составил 525 человек. Летальных случаев за сутки не обнаружено, однако за все время от болезни скончались 8 пациентов.

Кроме того, на территории города в данный момент находится более ста активных носителей.

Ранее мы рассказали о том, что в августе в Ленобласти начнется тестирование на антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.TV