В августе в Ленобласти начнется тестирование на антитела к коронавирусу

Инициативу официально утвердил губернатор региона.

С августа на территории Ленинградской области начнется массовое тестирование граждан на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в четверг, 23 июля.

Для получения антител в каждом районе будут созданы специальные мобильные амбулатории.

Дрозденко подчеркнул, что процедуру необходимо провести до 1 сентября: осенью дети вернуться в школу, а взрослые люди – на работу, поэтому необходимо понимать общий уровень иммунитета.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 45 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV