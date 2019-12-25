В Сосновом Бору зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

За последние сутки выявлено 10 случаев заболевания.

Как стало известно, после 18 мая в Сосновом Бору зафиксировали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По этому случаю губернатор региона провел совещание санитарно-эпидемиологической ситуации.

Главный санитарный врач города отметил, что за весь период зарегистрировали 136 случаев, выздоровело всего 14 человек. Администрация создаст рабочую группу, с субботы увеличат количество рейдов и проверок соблюдения противоэпидемических мер в местах возможного скопления людей. Мониторинг ситуации продолжат до понедельника. После этого станет ясно, переводить ли город в "красную" зону или вводить 10-дневный карантин.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков попросил население соблюдать режим самоизоляции.

С актуальными на 1 июня разрешениями и ограничениями в Ленобласти можно ознакомиться здесь.

Фото: Piter.TV