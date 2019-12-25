Проектирование петербургского кампуса "Сириус" завершат к концу 2027 года

На Васильевском острове создадут кампус для развития беспилотников и робототехники.

На Васильевском острове в Петербурге планируют открыть научно-технологический центр "Сириус" во второй половине 2029 года. Завершить проектные работы по созданию кампуса технологического лидерства и развитию критических технологий рассчитывают к концу 2027-го. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78".

Одними из основных направлений исследований станут роботизация и развитие беспилотных систем. В перспективе вторую очередь кампуса намерены реализовать совместно с госкорпорацией "Росатом".

Представители "Сириуса" уже ведут переговоры о сотрудничестве с петербургскими вузами. Среди них — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Университет ИТМО.

Ранее председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщал, что кампус планируют разместить вокруг выставочного комплекса "Ленэкспо". Предполагается, что петербургский центр будет юридически связан с научно-технологическим университетом "Сириус", расположенным в Краснодарском крае.

Часть кампуса разместится в бывшем Дворце культуры имени Кирова на Васильевском острове. В июне 2026 года руководитель фонда "Талант и успех" и глава Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева сообщала, что эту часть центра планируют открыть к 2029 году.

Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

