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В Сосновом Бору возобновляется детская вакцинация
Сегодня, 16:03
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lizapoluda

В Сосновом Бору возобновляется детская вакцинация

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График работы и порядок размещения пациентов будут изменены.

Отдел иммунологии Соснового Бора в скором времени снова начнут проводить детскую вакцинацию. Процедура в городе будет проходить в новом виде. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. 

Так, для меньшей концентрации пациентов в одном помещении вакцинация будет осуществляться в блоке с отдельным входом и выходом.

Кроме того, изменится график работы – прививку можно будет сделать в течение 5-ти дней.

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору зафиксирован 651 случай COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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