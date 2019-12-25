В Сосновом Бору возобновляется детская вакцинация

График работы и порядок размещения пациентов будут изменены.

Отдел иммунологии Соснового Бора в скором времени снова начнут проводить детскую вакцинацию. Процедура в городе будет проходить в новом виде. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Так, для меньшей концентрации пациентов в одном помещении вакцинация будет осуществляться в блоке с отдельным входом и выходом.

Кроме того, изменится график работы – прививку можно будет сделать в течение 5-ти дней.

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору зафиксирован 651 случай COVID-19.

Фото: Piter.TV