В Сосновом Бору в пятницу Lada Largus задавила пешехода

В ДТП погиб пенсионер.

Накануне, 25 ноября, на автодороге "Санкт-Петербург – Ручьи" в Сосновом Бору произошло смертельное ДТП. 51-летний водитель на машине Lada Largus задавил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что пожилой мужчина переходил через дорогу по "зебре" в момент аварии. От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.

Правоохранители завели уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик.

Фото: Piter.tv