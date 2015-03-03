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В Сосновом Бору в пятницу Lada Largus задавила пешехода
Сегодня, 13:02
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В Сосновом Бору в пятницу Lada Largus задавила пешехода

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В ДТП погиб пенсионер.

Накануне, 25 ноября, на автодороге "Санкт-Петербург – Ручьи" в Сосновом Бору произошло смертельное ДТП. 51-летний водитель на машине  Lada Largus задавил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что пожилой мужчина переходил через дорогу по "зебре" в момент аварии. От полученных травм пешеход умер на месте ДТП. 

Правоохранители завели уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик.

Фото: Piter.tv

Теги: lada largus, задавили пенсионера, погиб пенсионер, смертельное дтп, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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