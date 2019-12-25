В Сосновом Бору увеличивается количество выздоровевших от коронавируса

По последним данным инфекцией заражается все меньше горожан.

За время эпидемии COVID-19 в Сосновом Бору выздоровел 21 человек. Кроме того, прирост заболеваемости начал уменьшаться. Об этом сообщила главный санитарный врач города Ираида Егорова.

Так, по состоянию на вечер воскресенья, 7 июня, лабораторные исследования подтвердили 161 случай коронавируса с конца марта. За сутки было выявлено 5 случаев.

Отметим, что результаты тестов, определяющих заболевание, подготавливаются от 5 до 10 дней, но в особо сложных случаях время ожидания может достигать 2-х недель.

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 свыше 12 тысяч человек

Фото: Piter.TV