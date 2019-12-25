За сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 свыше 12 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится 4368 человек.

За минувшие сутки, 7 июня, в Петербурге обследовали на коронавирус более 12 тысяч человек, сообщили в городском оперштабе "Петербург против коронавируса".

На сегодняшний день под наблюдением медиков находится 4368 человек, 226 из которых лечатся в обсерваторе, а 845 – на самоизоляции. В информационно-справочную тематическую службу за день позвонили 579 раз, а в службу экстренных вызовов обратились 265 раз. 31 человек заявил о прибытии в Россию из другой страны, 96 хотели получить помощь от врачей, 49 – от полиции. Остальные звонки имели справочный характер. Также 52 петербуржца попросили помощи городских волонтеров.

Тем временем, в Петербурге выявили 326 новых случаев коронавируса.

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