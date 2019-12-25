В Сосновом Бору увеличился прирост заболеваемости коронавирусом

За выходные в больницы города поступило 6 тяжелых пациентов.

В понедельник, 18 мая, стали известны подробности о ситуации с эпидемиологической обстановкой в Сосновом Бору. Статистику озвучила главный санитарный врач города Ираида Егорова на оперативном заседании администрации.

На данный момент в Сосновом Бору зарегистрировано 39 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Поправились 8 пациентов.

Всего за время эпидемии в Ленинградской области, в город прибыло 383 жителя из зарубежной поездки. У 382 из них завершился карантинный период: под наблюдением остается только один человек.

Кроме того, по словам заместителя начальника ЦМСЧ-38 Константина Микитюка, по состоянию на утро 18 мая в стационарном отделении находились 18 пациентов с пневмонией, возникшей по неопределенным причинам. Еще у шестерых болезнь проходит на фоне коронавирусной инфекции, что официально подтверждено в лаборатории. Никто из заболевших не нуждается к подсоединению к аппарату ИВЛ.

Глава Соснового Бора Михаил Воронков предостерег местных жителей от несознательного отношения к ситуации и призвал не забывать о "масочно-перчаточном" режиме в общественных местах.

Ранее мы рассказали о том, что врачи Соснового Бора наблюдают за состоянием пациентов через камеры.

Фото: Piter.TV