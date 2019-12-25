Врачи Соснового Бора наблюдают за состоянием пациентов через камеры

В Сосновом Бору пациентов перевели из ЦМСЧ №38 в роддом. В новом перепрофилированном отделении есть все необходимое для больных коронавирусом, сообщила пресс-служба сосновоборской медсанчасти.
Отмечается, что в операционных могут провести и оперативное лечение, и родоразрешение.
Кроме того, к мониторам жизнеобеспечения подключены онлайн-камеры, чтобы врачи-инфекционисты, терапевты и реанимотологи могли постоянно контролировать состояние пациентов.
На первом этаже отделения отдыхают медики, а пациенты расположены на втором и третьем этажах.
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Фото: pixabay
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