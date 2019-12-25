В Сосновом Бору установят 40 новых контейнерых площадок

На работы выделено почти 8 миллионов рублей.

В четверг, 5 августа, региональный комитет по управлению ЖКХ принял решение о расположении новых контейнерных площадок с Сосновом Бору. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.



В общей сложности, в рамках реформы по обращению с отходами на территории города появятся 40 площадок для контейнеров для ТКО по следующим адресам:

Афанасьева ул. д.16А

Афанасьева ул. д.72

Морская ул. д.1

Афанасьева ул. д.30А

Урожайная ул. д.2

Садовая ул. д.3

Набережная ул. д.3

Набережная ул. д.15

Новая ул. д.5

Лесная ул. д.4

Сосновая ул. д.

Смольненская ул. д.1

Науки ул. д.1

Липово д.1

Липово д.18

Липово д.25

Береговая ул. д.41 (Ручьи)

Береговая ул. д. 55 (Ручьи)

Еперина ул.

Марьясова ул. д.1

Муравьева ул. – Коблицкого ул.

Восточный мкр-н

Липовский проезд д.33

Парковая ул. д. 13

Парковая ул. д. 19

Парковая ул. д. 24

Парковая ул. д. 48

Парковая ул. д. 72

Ленинградская ул. д. 12

Ленинградская ул. д. 24

Ленинградская ул. д. 30

Комсомольская ул. д. 7

Комсомольская ул. д. 10

50 лет Октября ул. д. 6

50 лет Октября ул. д. 12

Солнечная ул. д. 23А

Солнечная ул. д. 22

Кладбище "Липово"

Городское кладбище (нижний)

Городское кладбище (верхний)



Добавим, что согласно информации сайта Госзакупок, областной и городской бюджет выделили на инициативу 7 970 800 рублей. Сейчас на сайте госзакупок уже разместили аукционную документацию.



Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти до 9 октября пройдет текущий ремонт участков четырех автодорог.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области