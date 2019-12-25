В Ленобласти до 9 октября пройдет текущий ремонт участков четырех автодорог

Дорожники займутся заделкой выбоин, просадок. На это выделено около 100 млн руб.

В Ленинградской области до 9 декабря текущего года планируется провести текущий ремонт участков четырех региональных автомобильных дорог. Дорожники будут заниматься заделкой выбоин, просадок. При этом будет применена мелкозернистая асфальтобетонная смесь.

О предстоящих работах сообщается в четырех закупках, размещенных комитетом государственного заказа 47-го региона. Речь идет об участках следующих трасс: "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье" (км 176+000 - км 180+000) в Сланцевском районе, "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново" (км 24+480 - км 28+790) в Волосовском, "Красное Село-Гатчина-Павловск" (км 5+250 - км 6+650, км 31+000 - км 32+400) в Гатчинском и "Гостицы-Пустомержа"(км 56+800 - км 73+000) в Кингисеппском. Везде работы предполагается провести выборочно.

На приведение в порядок каждой из четырех дорог выделяется около 25 миллионов рублей.

Заявки на определение исполнителей работ по всем закупкам принимаются до 14 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, для школ Выборгского района закупят автобусы на 6,5 миллионов рублей.

Фото: lenobl.ru