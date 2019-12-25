В Сосновом Бору устанавливают памятник рыбакам

В субботу, 23 мая, в Сосновом Бору приступили в возведению памятника рыбакам на месте бывшей промысловой деревни Устье. Об этом сообщила газета "Маяк".

Идея создания памятника была предложена активистами еще в 2017 году. Согласно проекту, он представляет собой пятиметровый монумент из гранита с тремя чайками наверху. Кроме того, по бокам появятся два весла, а у подножия будет поставлен рыбацкий фонарь.

Рабочие заложили основание монумента напротив дома №70 по Ленинградской улице. Открытие запланировано 12 июля: на него в этом году выпадает день рыбака.

Ранее мы рассказали о том, что в перед центром ВМФ в Сосновом Бору поставят 8,5-метровую скульптуру.

Фото: Газета "Маяк"