Перед центром ВМФ в Сосновом Бору поставят 8,5-метровую скульптуру

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Николай Евменов посетил Сосновый Бор, сообщило издание "Маяк".
Евменову показали проект 8,5-метрового памятника, посвященному героизму и мужеству моряков-подводников. Его планируют установить через год у входа в учебный центр ВМФ. Главнокомандующий поддержал идею.
Сообщается, что инициатором выступил благотворительный общественный фонд "Флотский". Скульптуру из трех полноразмерных и четырех барельефных литых фигур из гранита и бронзы создадут сосновоборские архитекторы и скульпторы при поддержке Ленинградской атомной станции
Ранее мы писали, что Сосновый Бор оказался в "желтой" зоне Ленобласти по коронавирусу.
Фото: "ВМФ России" / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все