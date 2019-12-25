Перед центром ВМФ в Сосновом Бору поставят 8,5-метровую скульптуру

Постамент посвятят героизму и мужеству моряков-подводников.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Николай Евменов посетил Сосновый Бор, сообщило издание "Маяк".

Евменову показали проект 8,5-метрового памятника, посвященному героизму и мужеству моряков-подводников. Его планируют установить через год у входа в учебный центр ВМФ. Главнокомандующий поддержал идею.

Сообщается, что инициатором выступил благотворительный общественный фонд "Флотский". Скульптуру из трех полноразмерных и четырех барельефных литых фигур из гранита и бронзы создадут сосновоборские архитекторы и скульпторы при поддержке Ленинградской атомной станции

Ранее мы писали, что Сосновый Бор оказался в "желтой" зоне Ленобласти по коронавирусу.

Фото: "ВМФ России" / Вконтакте