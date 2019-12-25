Сосновый Бор оказался в "желтой" зоне Ленобласти по коронавирусу

Причина связана с резким ростом заболеваемости в городе.

Более 50 жителей Соснового Бора заразились коронавирусом за время эпидемии. В связи с этим, город переведен из благополучной "зеленой" в "желтую" зону региона по уровню опасности. Об этом сообщил Александр Дрозденко в ответ на один из комментариев в своем Instagram-аккаунте.

Введение более жестких мер поддержали представители городской администрации. Жителей призвали добросовестно относиться к текущей ситуации, чтобы не произошло перехода в „красную" зону.

Со времени введения трех зон на территории региона, некоторые районы начали менять свой статус. В перспективе переход в "зеленую" зону вполне реален для Тихвинского района, но такое решение еще не принято.

Кроме того, Piter.TV уже писал о том, что Ломоносовский район перешел из "желтой" в "красную" зону по коронавирусу. Там произошла вспышка заболевания в общежитии мигрантов.

Фото: Instagram / drozdenko_au