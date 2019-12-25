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Сосновый Бор оказался в "желтой" зоне Ленобласти по коронавирусу
Сегодня, 12:41
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lizapoluda

Сосновый Бор оказался в "желтой" зоне Ленобласти по коронавирусу

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Причина связана с резким ростом заболеваемости в городе.

Более 50 жителей Соснового Бора заразились коронавирусом за время эпидемии. В связи с этим, город переведен из благополучной "зеленой" в "желтую" зону региона по уровню опасности. Об этом сообщил Александр Дрозденко в ответ на один из комментариев в своем Instagram-аккаунте.

Введение более жестких мер поддержали представители городской администрации. Жителей призвали добросовестно относиться к текущей ситуации, чтобы не произошло перехода в „красную" зону. 

Со времени введения трех зон на территории региона, некоторые районы начали менять свой статус. В перспективе переход в "зеленую" зону вполне реален для Тихвинского района, но такое решение еще не принято. 

Кроме того, Piter.TV уже писал о том, что Ломоносовский район перешел из "желтой" в "красную" зону по коронавирусу. Там произошла вспышка заболевания в общежитии мигрантов. 

Фото: Instagram / drozdenko_au

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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