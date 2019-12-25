В Сосновом Бору трёхлетний ребенок упал с высоты четырех метров в детском городке

Во вторник, 5 июля, из детского городка в Сосновом Бору в петербургскую больницу доставлена трехлетняя девочка, которая упала с высоты 4 метров и получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Медики обследовали ребенка - у нее обнаружены множественные компрессионные переломы, перелом ребер, и серьезный ушиб печени.
Пострадавшая пройдет дополнительное медицинское обследование.
Ранее мы сообщили о том, что за сутки два малыша выпали из окон в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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