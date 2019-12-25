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В Сосновом Бору трёхлетний ребенок упал с высоты четырех метров в детском городке
Сегодня, 14:25
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В Сосновом Бору трёхлетний ребенок упал с высоты четырех метров в детском городке

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Девочка переломала ребра и получила ушиб печени.

Во вторник, 5 июля, из детского городка в Сосновом Бору в петербургскую больницу доставлена трехлетняя девочка, которая упала с высоты 4 метров и получила тяжелые травмы.  Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Медики обследовали ребенка - у нее обнаружены множественные компрессионные переломы, перелом ребер, и серьезный ушиб печени.

Пострадавшая пройдет дополнительное медицинское обследование. 

Ранее мы сообщили о том, что за сутки два малыша выпали из окон в Петербурге.

Фото: Piter.TV

 

Теги: детский городок, ленинградская область, падение ребенка, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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