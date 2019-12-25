В Сосновом Бору трёхлетний ребенок упал с высоты четырех метров в детском городке

Девочка переломала ребра и получила ушиб печени.

Во вторник, 5 июля, из детского городка в Сосновом Бору в петербургскую больницу доставлена трехлетняя девочка, которая упала с высоты 4 метров и получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Медики обследовали ребенка - у нее обнаружены множественные компрессионные переломы, перелом ребер, и серьезный ушиб печени.

Пострадавшая пройдет дополнительное медицинское обследование.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки два малыша выпали из окон в Петербурге.

Фото: Piter.TV