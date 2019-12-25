За сутки два малыша выпали из окон в Петербурге

Один ребёнок находится в состоянии клинической смерти.

За сутки в Петербурге из окон выпали два маленьких ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 5 июля на улице Матроса Железняка из окна первого этажа выпал годовалый ребёнок. Он в тяжёлом состоянии с травмами головы находится в больнице. По предварительной информации, мальчик смог приоткрыть окно, пока его 22-летняя мама спала. Семья у ребенка полная, благополучная.

Около часа дня в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что с седьмого этажа дома 77 по Краснопутиловской улице выпал ребенок. Полуторогодовалый малыш был госпитализирован с многочисленными травмами и в состоянии клинической смерти. По словам родителей, они ненадолго отвлеклись, а в это время ребёнок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку.

По обоим случаям проводится проверка.

В 2022 году бригады скорой помощи вызывали уже 34 раза на падение детей из окон.

Фото: Piter.tv