Более 30 раз петербуржцы вызывали скорую на падение детей из окон

В результате инцидентов 6 детей скончались.

В 2022 году бригады скорой помощи вызывали уже 34 раза на падение детей из окон. Об этом сообщает "Петербургский дневник" во вторник, 5 июля.

В результате инцидентов 6 детей скончались, еще 28 пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Многих спасти не удалось. По словам врачей, причиной участившихся случаев послужила жара. Специалисты советуют установить на окна замки или решётки, а также не оставлять маленьких детей в комнате одних.

Ранее в Ленобласти с начала лета утонули 13 человек. В том числе двое детей.

Фото: Piter.tv

