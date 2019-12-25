В Сосновом Бору строят новый сквер

Рабочие продолжают строительство общественного пространства между домами на проспекте Героев и улице Космонавтов. На данный момент реализуется первый этап проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Строительство проходит в рамках муниципального контракта: в качестве подрядчика выступает ООО "СтройМонтаж".
В будущем сквере предусмотрено сохранение уже проложенных жителями пешеходных дорожек. Их обрамят камнями и проведут дренажные работы. Кроме того, на первом этапе предусмотрено озеленение и замена инженерных сетей.
Отметим, что проект разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Ко второму этапу специалисты приступят уже в сентябре 2020 года.
Ранее мы рассказали о том, что перед центром ВМФ в Сосновом Бору поставят 8,5-метровую скульптуру.
Фото: ggsb.ru
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