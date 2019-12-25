В Сосновом Бору строят новый сквер

Особенности проекта выбирали местные жители.

Рабочие продолжают строительство общественного пространства между домами на проспекте Героев и улице Космонавтов. На данный момент реализуется первый этап проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Строительство проходит в рамках муниципального контракта: в качестве подрядчика выступает ООО "СтройМонтаж".

В будущем сквере предусмотрено сохранение уже проложенных жителями пешеходных дорожек. Их обрамят камнями и проведут дренажные работы. Кроме того, на первом этапе предусмотрено озеленение и замена инженерных сетей.

Отметим, что проект разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Ко второму этапу специалисты приступят уже в сентябре 2020 года.



Ранее мы рассказали о том, что перед центром ВМФ в Сосновом Бору поставят 8,5-метровую скульптуру.

Фото: ggsb.ru