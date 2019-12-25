В Сосновом Бору строят две пешеходные дорожки

Жители смогут прогуляться с комфортом по трём улицам.

В Сосновом Бору проходят работы по обустройству пешеходных зон. Специалисты проводят реконструкцию дорожки, идущей от Солнечной улицы до улицы Космонавтов, а также обустраивают новую зону для прогулок по Набережной улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа.

Отметим, что работы на Набережной улице планируют завершить до 30 сентября: там будут установлены оградительные элементы, дорожные знаки и нанесена разметка.

За ремонт участка, пролегающего от Солнечной улицы до улицы Космонавтов, отвечает подрядчик ООО "ЭДО Билдинг". Сейчас на этом месте демонтируют старые плиты: рабочие подготавливают основание для укладки асфальтобетона.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разработают проект реконструкции дороги Парголово-Огоньки.

Фото: ВКонтакте / meriasosnovybor