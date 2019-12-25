В Сосновом Бору строят две пешеходные дорожки

В Сосновом Бору проходят работы по обустройству пешеходных зон. Специалисты проводят реконструкцию дорожки, идущей от Солнечной улицы до улицы Космонавтов, а также обустраивают новую зону для прогулок по Набережной улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа.
Отметим, что работы на Набережной улице планируют завершить до 30 сентября: там будут установлены оградительные элементы, дорожные знаки и нанесена разметка.
За ремонт участка, пролегающего от Солнечной улицы до улицы Космонавтов, отвечает подрядчик ООО "ЭДО Билдинг". Сейчас на этом месте демонтируют старые плиты: рабочие подготавливают основание для укладки асфальтобетона.
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Фото: ВКонтакте / meriasosnovybor
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