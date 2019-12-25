В Ленобласти разработают проект реконструкции дороги Парголово-Огоньки

На работы выделено около 25,7 млн рублей.

В Ленинградской области решили разработать проект реконструкции дороги регионального назначения "Парголово-Огоньки" во Всеволожском районе. Речь идет о ее участке от микрорайона Сертолово-2 до примыкания дороги "Елизаветинка - Медный Завод". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа 47-го региона.

Исполнителю предстоит создать проектную документацию, утвердить ее, а также план межевания, получить необходимые согласования. Предполагается, что все это будет происходить до марта 2022 года.

Заявки от потенциальных партнеров "Ленавтодор" принимает до 22 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, капремонт Ярославского проспекта в Выборгском районе Петербурга обошелся в 150 миллионов рублей за километр.

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